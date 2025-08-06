Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde beton mikserinin yol kenarına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Karacaören Mahallesi'nde, Nuri K. (41) idaresindeki 52 AEP 469 plakalı beton mikseri, şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü Nuri K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kaza yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.
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