Beton Parça Yan Duvara Zarar Verdi

FATİH'te kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında, iş makinesi ile kaldırılan beton parça, yan binanın duvarına zarar verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve itfaiye ekiplerinin kontrollerinde bina açısından tehlike görülmemesi üzerine, yıkılan duvar onarıldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesi Ali Şir Nevai Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın molozları kaldırılırken, iş makinesi tarafından kaldırılan bir beton parça, yan binanın duvarına çarparak zarar verdi. Evinin duvarı yıkılan ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, duvardaki hasarın binanın yapısına zarar vermediği tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından, molozları temizleyen inşaat firmasının işçileri tarafından binanın duvarı yeniden örüldü.

Ev sahibi Osman Cumhurvardar, "Olay olduktan sonra geldim ben, oğlum içerideydi. Allah'tan ona bir şey olmadı. Şirketteki arkadaşlar geldi. Hasarı karşıladılar, anlaştık. Olay bu kadar yani. Duvar yıkıldı gördüğünüz gibi. İçerideki eşyalarda hasar var" dedi.

Mahalle sakini Erhan Aktaş ise, "Arkadaşlar yıkımı çalışması yaparken, yan binanın duvarını yanlışlıkla yıktılar. Kentsel dönüşüm alanına giren bir binaydı. Yıkım çalışmaları yapılırken tatsız bir kaza yaşandı" dedi.