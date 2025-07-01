BEÜ'den Arıcılık Kursu Sertifika Töreni

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) açılan arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kursta, teorik ve uygulamalı 84 saat eğitim verildi.

BEÜ Arıcılık İşletme Tesisi'nde gerçekleştirilen törende, kursu başarıyla tamamlayan 8'i kadın 26 kursiyere sertifikaları verildi.

Törende konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, arıcılığın hem bölge ekonomisi hem de doğanın sürdürülebilirliği açısından önemli bir alan olduğunu belirtti.

Üniversite olarak topluma fayda sağlayacak projeler ürettiklerini kaydeden Elmastaş, "İlimizde arıcılık önemli bir potansiyele sahip. Kursiyerlerimizin aldığı bilgi ve becerilerle hem geçimlerine katkı sağlayacaklarına hem de bölgemizde arıcılığın gelişimine öncülük edeceklerine inanıyorum. Eğitimde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kursiyerler ise aldıkları eğitimin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, BEÜ'ye teşekkür etti.

Fotoğraf çekilmesiyle son bulan törene, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, BEÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Behçet Kocaman, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Taşdemir, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Aytekin, Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuz Ayhan Kireçci, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.