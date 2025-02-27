BEÜ Kar Festivali Eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BEÜ Kar Festivali Eğlencesi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Kar Festivali'nde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

27.02.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kar Festivali"nde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

BEÜ kampüsündeki kayak merkezinde yapılan "4. Kar Festivali"ne katılan öğrenciler, halay çekerek, kayak takımları ve kızaklarla kaydı.

Halk oyunları ve meşaleli kayak gösterisinin ardından halat çekme ile yumurta taşıma yarışmasının yapıldığı festivalde, öğrencilere ekmek arası köfte ve sucuk ikram edildi.

Vali Ahmet Karakaya, festivalde yaptığı konuşmada, manzaranın tadını çıkaran vatandaşların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin eğitim süreçleri sona erdikten sonra Bitlis'ten güzel anılarla ayrılmalarını temenni ettiklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Anıların önemli bir parçası olarak öğrencilerimizin ve kamudaki görevlilerimizin kayak yapmayı öğrenmelerini istiyoruz. Kayak öğrenmek kendileri için önemli bir kazanım olacak. Kentte renkli festivaller düzenliyoruz. Tesislerin daha iyi işlemesi ve geliştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu tarz şenlikler hemşerilerimizin ve öğrencilerimizin bu alana dikkatini çekmesi için önemli. "

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise "Kar yağışını eğlenceye dönüştürmeye devam ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız ve aileler karın tadını çıkarıyor. Kentimizde milli sporcularımız iyi dereceler elde ediyor. Nemrut'taki tesisi de faaliyete koyabilirsek, kayakçılarımız için iyi olacak." diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri festivalin gelecek yıllarda devam edeceğini ifade etti.

Kar örtüsünün turizm çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Elmastaş, "Turizm sektöründe önemli alanlarından biri de kayak turizmidir. Tesisimizin daha da güçlenmesi ve aktif kullanılması gerekiyor. Bitlis'i aynı zamanda kış turizmi anlamında bir merkez haline getirebiliriz." dedi.

Festivale, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Turizm, bitlis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEÜ Kar Festivali Eğlencesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:41 Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
13:58 Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:02:37. #1.11#
SON DAKİKA: BEÜ Kar Festivali Eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.