Beyaz Saray'da Esed Rejimi Protestosu

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ABD'de bazı Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde Beşşar Esed rejimini protesto etti.

"Özgür Suriye" çağrısıyla Lafayette Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Beyaz Saray'a yürüdü.

Beyaz Saray'ın önünde bayraklarla dans eden göstericiler, "Özgür Suriye" sloganları attı.

Esed rejimini protesto eden göstericiler, aynı zamanda Halep ve Hama'nın Esed rejiminden kurtarılmasını kutlamak için tatlı dağıttı.