Beyaza Bürünmüş Canik Şelalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyaza Bürünmüş Canik Şelalesi

Geniş Video İzle

Trabzon'un Tonya ilçesindeki yürüyüş yolu ve Canik Şelalesi, kar yağışıyla muhteşem bir manzara sundu.

14.02.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ve Canik Şelalesi beyaz gelinliği ile mest ediyor

TRABZON - Türkiye'de eşi benzeri olmayan bin 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu ve Canik Şelalesi kar yağışının ardından büründüğü beyaz görüntüsü ile görenleri hayran bırakıyor.

Trabzon'un Tonya ilçesinde yapımı geçtiğimiz yıllarda tamamlanan yürüyüş yolu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk oldu. Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi'ne ulaşmak için projesi hazırlanarak hayata geçirilen yürüyüş yolu için hiçbir kazı çalışması yapılmadı. İş makinesi sokulmadan, derenin etrafı duvarla örülmeden, ağaç kesilmeden, taşların yeri bile değiştirilmeden yapılan yürüyüş yolunun zemini doğaya uygun ahşap ile döşendi. Ahşap korkulukları ile birlikte belirli noktalarda seyir teraslarının da bulunduğu yürüyüş yolu ile ulaşılan Canik Şelalesi, kar yağışı ile görenleri kendine hayran bıraktı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Canik Şelalesi ve yürüyüş yolu beyaz gelinliği ile ziyaretçilerini büyüledi.

"Bu kar atmosferi çok daha güzel"

Giresun'un Görele ilçesinde gelen Ayhan Gençal, "Çok güzel bir ortam. İkinci kez geliyorum. Yazın gelmiştik. İnşallah bir daha geleceğiz. Çok güzel bir atmosfer var. Karlı hali daha güzel" derken, Gönül Gençal ise "Çok güzel. İkinci kez geliyoruz. Bu kar atmosferi çok daha güzel. Buraya gelirken kar hayalim yoktu. Bu halini çok beğendim. Güzel bir ortam var" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Nihat Beşel de "Burası çok şahane. Buraya her geldiğimizde mutlaka burayı geziyoruz. Arap turistler buraya ilgi gösteriyor. Yürüyüş yaptıktan sonra dereye karşı çayımızı içiyoruz. Çok güzel bir yer" şeklinde konuştu.

Yürüyüş yolunun çok güzel yapıldığını belirten Cemile Beşel, "Kar olunca çok daha güzel oluyor. Yeşillik ve doğanın arasında yürüyüş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trabzon, Tonya, Canik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaza Bürünmüş Canik Şelalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
22:36 Fenerbahçe, Anderlecht’i sahasında 3-0 yendi Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi
22:21 Eylem Tok’un avukatından “İade durdurulsun“ çağrısı Eylem Tok'un avukatından "İade durdurulsun" çağrısı
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 16:42:45. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaza Bürünmüş Canik Şelalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.