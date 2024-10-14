Beykoz Belediyesi'nden Toplu Sünnet Töreni

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, toplu sünnet geleneğini sürdürerek, 75 çocuğu sünnet ettirdi. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Bu sünnet töreni hiçbir zaman unutulmayacak, hep anılarda tazeliğini koruyacak. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve sosyal ihtiyaçları gidermek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam edeceğiz" dedi.

Beykoz Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 75 çocuğun sünnet şöleni, Spor Ormanı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, toplu sünnete katkıda bulunan Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Erdoğdu, FSM Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım adına Çiğdem Aydoğan, Medipol Koşuyolu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Altay ve Medistate Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Gümüş'e günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. Törende İlahiyatçı Mesut Güler de Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti.

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz"

Başkan Alaattin Köseler, ilçede toplu sünnet geleneğini 1999-2004 yılları arasında başlattıklarını hatırlatarak, "O dönemde sünnet olan evlatlarımız bugün delikanlı oldu, hatta evlenip yuvalarını kuranlar bile var. Bu etkinlikte gençliğe adım atan 75 çocuğumuz da büyüyecek ve yuvalarını kuracaklar. Bu sünnet töreni hiçbir zaman unutulmayacak, hep anılarda tazeliğini koruyacak. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve sosyal ihtiyaçları gidermek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Çocuklara özel etkinlikler düzenlendi

Törende çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Palyaço ve maskot gösterileri, yüz boyama, resim çizme ve ata binme gibi aktivitelerle çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Tören, Beykozlu sanatçı Ayhan Aydın'ın müzik performansıyla renklendi. Şölen sonunda Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve eşi Firdevs Köseler ile birlikte Başkan Yardımcıları Taner Aksu, Fidan Gül ve Bilgehan Murat Miniç, sünnet olan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.