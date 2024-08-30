Beykoz Çayır Festivali Başlıyor

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(İSTANBUL) - Beykoz Çayır Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile bugün başlıyor. İlçenin kültürel ve sanatsal yapısını şekillendiren 19 il ve bölge derneği, 10 gün boyunca hemşehrileriyle buluşacak.

Beykoz Belediyesi tarafından yöresel kültürlerin tanıtılması, ilçe sakinlerinin birlik ve beraberliğine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen Geleneksel Çayır Festivali'nde, Beykoz'da faaliyet gösteren 19 il ve bölge derneği yer alacak. Tarihi Beykoz Çayırı'nda gerçekleşecek festivalde, her akşam yöresel sanatçılar konser verecek, halk dansları ekipleri yörelerinin figürlerini sergileyecek.

Festival, Beykoz Belediyesi'nin düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla bugün başlayacak. Yarın akşamdan itibaren ise her akşam saatler 19.00'u gösterdiğinde, birkaç derneğin birlikte düzenledikleri kültür-sanat programı sahneye yansıtılacak.