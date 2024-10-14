Beykoz'da 'Görülmeyen Dünya' Sergisi Görme Engellilere Kapı Aralıyor

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, görme engelli bireylere kabartmalı ve sesli baskılarla sıra dışı bir fotoğraf ve sanat deneyimi sunan "Görülmeyen Dünya" sergisine(World Unseen) ev sahipliği yapıyorı. Ücretsiz sergide, fotoğraflar dokunarak ve işitsel olarak geziliyor, simülasyon görüntüleriyle engellilerin yaşadıkları zorluklar anlatılıyor.

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Görme Engelliler Derneği ve Canon iş birliği ile hayata geçen "Görülmeyen Dünya" sergisi (World Unseen)" körlere aralarında Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçılarının eserlerinin olduğu karelerle dünyanın farklı coğrafyalarına ve insan manzaralarına kapı aralıyor. Fotoğraf sanatına yeni bir bakış açısı getiren serginin açılışı Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Koçak, Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, Belediye Başkan Yardımcıları Bilgehan Murat Miniç, Taner Aksu, Belediye Başkan Danışmanı Yunus Emre Demirci meclis üyeleri ve engelli derneklerinden temsilcilerle birlikte yapıldı.

"Hepimizi çok farklı ve çok anlamlı bir deneyim bekliyor"

Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Görülmeyen Dünya Sergisi, görme engelli ya da görme kısıtı yaşayan bireylerin dünyasını daha yakından anlamamızı sağlayacak. Engelli kardeşlerimize de fotoğrafı farklı duyularla deneyimleme fırsatı sunarak, dünyaya dair ufuklarını açacak. Ev sahipliğimizde gerçekleşen bu çok özel ve anlamlı sergi için Canon Eurasia'ya çok teşekkür ederim. Hepimizi çok farklı ve çok anlamlı bir deneyim bekliyor" dedi.

"Sanatın dönüştürücü gücünü tüm dünyaya ulaştırmayı amaçlıyoruz"

Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, "Dünya üzerinde 40 milyon görme engelli ve 250 milyon görme sorunu yaşayan insan bulunuyor. Canon olarak teknolojiyi sadece inovasyonun bir parçası değil, insanların hayatlarına dokunmanın ve dünyayı iyilikle dönüştürmenin bir aracı olarak görüyoruz. Bu anlamlı proje, Kyosei felsefemiz olan 'ortak fayda için birlikte yaşama' ilkemizin özünü tam anlamıyla yansıtarak sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne hep birlikte tanıklık etmemizde büyük rol oynuyor. Bu yılın başında Londra'da gerçekleştirdiğimiz ilk serginin Türkiye ayağını ise Beykoz Belediyesi ve Türkiye Görme Engelliler Derneği'nin değerli iş birliği ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyor; kendilerine desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Motivasyonumuz güçleniyor"

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Koçak, "Derneğimiz 54 yıldır faaliyet gösteren köklü bir dernek. Bu proje birçok yönüyle çok önemli bir proje. Bizler sesimizi duyurmaya ve engelliliği tanıtmaya çalışıyoruz. Bizlerle ilgili projeler yapanlar olduğunu gördüğümüzde motivasyonumuz güçleniyor. Görüntü teknolojilerinin imkanlarını sanat aracılığıyla görme engelli bireylere kazandıran Canon'a ve etkinliğe ev sahipliği yapan Beykoz Belediyesi'ne bu anlamlı proje için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Danışmanı Yunus Emre Demirci ise Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le birlikte ilçedeki engelli bireylerin evlerinden çıkarak iş yeri ve okullarına rahatça gidecekleri sosyal ortamı hazırlamak için mücadele ettiklerini vurgulayarak, körlere gösterdiği hassasiyet için sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Köseler ve beraberindekiler, açılış sonrasında Brialle alfabesi ve kabartma baskı teknolojisiyle hazırlanan sergiyi gezerek, simülasyonlardan yansıyan fotoğraflarla görme engellilerin yaşadıkları zorluklara tanıklık etti.

Canon Direktörü Alexandre Emeryk, Başkan Köseler'e günün anısına Humberto Tan'ın, "Yarınlar Daha İyi Olacak" adlı eserini hediye etti.

"Görülmeyen Dünya" (World Unseen) Sergisi, görülmeyen dünyayı hissedip keşfetmek isteyen ziyaretçilerini 20 Ekim Pazar gününe kadar Vizyon 360 Beykoz'a bekliyor.