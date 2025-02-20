Beykoz'da Kedi Sever Kazada Yaralandı

Beykoz'da sokakta bulunan kediyi seven kişiye karlı yolda kontrolden çıkan otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Soğuksu Mahallesi'nde karlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, kediyi seven bir kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ile demir direk arasında sıkışarak yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sokakta oynayan 2 kişinin yanından geçen otomobilin kediyi seven kişiye çarpması ve bu kişinin otomobille demir direk arasında sıkışması yer aldı.
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