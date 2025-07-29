Beykoz'da Orman Yangını: 1 Gözaltı

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 20.59 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada, yangın noktasına aydınlatma fişeğinin isabet ettiği ve bundan kaynaklı yangının çıktığı belirlendi.

İşaret fişeğinin yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir adres civarından geldiğini tespit eden ekipler, söz konusu adreste ikamet eden A.A'yı (22) gözaltına aldı.

Şüphelinin beyanında, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, o esnada karşı ormanın yandığını ve hemen 112'yi arayarak bilgi verdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini görevlilere teslim ettiği bildirildi.

Emniyete götürülen A.A'nın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.