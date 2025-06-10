Beykoz'da Tanker Devrildi, Sürücü Yaralı

Beykoz'da geri manevra yaparken 2 araca çarpıp devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi'nde Ö.S. idaresindeki 34 BHD 713 plakalı su tankeri, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki hafif ticari araç ile hafriyat kamyonuna çarpıp devrildi.
Kazada sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ö.S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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