Beykoz'da Vapur Hattı Protestosu

Beykoz Muhtarlar Derneği öncülüğünde spor kulübü başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılması kararını protesto etti.

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi yanında toplanan grup adına açıklama yapan Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Öğümce Mahallesi Muhtarı Cengizhan Turaman, Beykoz nüfusunu temsilen 45 mahalle muhtarı ve ilçedeki dernek başkanlarıyla arabalı vapurun kaldırılmasına tepkilerini dile getirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Turaman, 2017'den bu yana faaliyet gösteren arabalı vapurun Beykoz'a ve özellikle İstanbul'a çok büyük hizmeti bulunduğunu belirterek, kararı kınadıklarını kaydetti.

İstanbul gibi bir metropolde bu kadar ulaşım problemi varken, deniz ulaşımının hızlandırılması gerekirken arabalı vapurun kaldırılması kararının çok yanlış olduğunu vurgulayan Turaman, "Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyorum; Verdikleri karardan bir an önce dönmeleri gerekiyor. Bugün İGDAŞ binamız Beykoz'dan taşındı, arabalı vapurumuz Beykoz'dan gidiyor, hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Biz üvey evlat mıyız? Biz hiçbir partinin temsilcisi değiliz, halkın temsilcileri, mahalle muhtarları olarak tepkimizi ifade ediyoruz." diye konuştu.

Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Emirgan Mahallesi Muhtarı Muharrem Yavuz da arabalı vapurun, 2017'den bu yana Sarıyerlilerin de aktif kullandığı iyi bir hizmet olduğunu söyledi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Kaldırılmasını kesinlikle yanlış buluyoruz. Sonuçta bu araçların hepsi tekrar İstanbul trafiğine girecek. Mahalle aralarımızdan köprüye geçmeye çalışacaklar. İstanbul trafiğini bir nebze de olsa rahatlatıyordu. Bu ciddi bir hizmetti. Sarıyerliler olarak kaldırılmasını kesinlikle istemiyoruz. Depremle alakalı köprüler zarar gördüğü zaman yardım araçlarının, iş makinelerinin geçişinde bu feribotlar kullanılabiliyordu. Biz de buraya muhtarlarımızla geldik. Bu hizmetin İstanbullulardan kesinlikle alınmaması gerekiyor."

Büyükşehir Belediyesi yetkililerine alternatifleri sunduklarını anlatan Yavuz, "Kararın tekrar gözden geçirilmesini, bu hizmetin devam etmesini istiyoruz." dedi.

Vatandaşlar da tepkili

Aracıyla arabalı vapurdan inen vatandaşlardan Nizamettin Temiz, hattı kullandıklarını ve kaldırılmasını istemediklerini belirterek, "Sonuçta insanlar kullanıyor. İstanbul trafiğinde bu opsiyonu kaldırmak iyi bir şey değil." diye konuştu.

Şahika Ertan da duruma tepki göstererek, "Çok kızıyoruz, herkesi köprüye mecbur etmek istiyorlar. Boğaz halkına çok büyük bir ihanettir bu." ifadesini kullandı.

Muharrem Terzi ise "Özellikle sabah çok ihtiyacımız vardı, işimizi çok görüyordu. İyi olmadı. Karardan geri dönmeleri daha iyi olabilir diye düşünüyorum." dedi.

Şehir Hatlarının sosyal medya hesabından 5 Temmuz'da yapılan paylaşımda, "İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur Hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergahta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır." ifadesine yer verilmişti.