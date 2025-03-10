Beykoz'da Yeni Belediye Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika
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Beykoz'da Yeni Belediye Başkan Vekili Seçildi

Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından CHP'li Özlem Vural Gürzel Beykoz Belediye Başkan Vekili oldu.

10.03.2025 16:16
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"İhaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine CHP'li meclis üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi.

Beykoz Belediyesi Meclisi, Meclis Başkanvekili Taner Aksu'nun başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, belediye başkan vekili seçimi için CHP'li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel ve AK Parti'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu aday gösterildi.

Seçimin ilk turunda Gürzel 18, Hasanoğlu ise 13 oy aldı. 31 Meclis üyesinin oy kullandığı seçimde ikinci turunda da sonuç değişmedi.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda yine 18 oy alan Gürzel, Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildi.

Seçimin ardından Meclis üyeleriyle tokalaşan ve tebrikleri kabul eden Gürzel, yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmekten büyük onur ve sorumluluk duyduğunu söyledi.

Meclis üyelerine demokrasiye desteklerinden ötürü teşekkür eden Gürzel, şöyle konuştu:

"Ben Meclis'in takdiriyle ne yazık ki haksız bir biçimde tutulan Alaattin Köseler başkanımıza vekalet görevine seçildim. Bu görev çerçevesinde Beykoz'da hizmetlerin devamını, Alaattin başkanımızın kendisi görevinin başına gelene kadar, projelerini gerçekleştirme çabamızı en yüksek seviyede sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte Beykoz'daki her bir vatandaşımızın fikir ve önerilerine açık olacağımızı belirtmek isterim. Demokratik bir yönetim anlayışıyla ortak akıl çerçevesinde hareket ederek ilçemiz için en iyi kararı almak üzere işbirliği içerisinde çalışacağız. Elbette en büyük gücümüzü kıymetli Beykoz halkından ve Beykoz Belediyesi Meclis üyelerimizden alacağız."

Gürzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve hedeflerine inancının tam olduğunu belirterek, "Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle Beykoz halkına, partimize ve Sayın Alaattin Köseler başkanımıza mahcup olmayacağız." dedi.

Toplantıyı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.

Kaynak: AA

Alaattin Köseler, istanbul, Beykoz, Son Dakika

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