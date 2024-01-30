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Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Kamyon Devrildi

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada bir kamyon devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralandı ve D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı.

Beylikdüzü D-100 Karayolu\'nda Kamyon Devrildi
30.01.2024 - 09:59,
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BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda kamyon devrildi. Kamyonun şoförünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada, şoför hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Kaynak: DHA
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