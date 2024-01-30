 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda kargo kamyonu devrildi, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda kargo kamyonu devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda meydana gelen kaza sonucunda bariyerlere çarpan kargo kamyonu devrildi. Kamyon şoförü yaralandı ve Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonun çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

30.01.2024 - 12:21,
Abone Ol

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarpan kargo kamyonu devrildi. Kamyon şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii, Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden Muammer Çetin kontrolündeki 34 PK 0824 kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü, ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından polis ekipleri trafik akışını sağladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaza yapan kamyonun çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu\'nda kargo kamyonu devrildi, trafik yoğunluğu oluştu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Avcılar, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda kargo kamyonu devrildi, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika


13:19
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar

Son Dakika
13:19 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda kargo kamyonu devrildi, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement