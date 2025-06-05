Beylikdüzü Kurban Bayramı'na Hazır

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, ilçe genelindeki kabristanları, şehit mezarlıklarını ve ibadethaneleri temizleyerek bayrama hazır hale getirdi. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da arife günü mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe sakinlerinin mutlu, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Belediye ekiplerinin ibadethanelerde, kabristanlarda ve şehit mezarlıklarında yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla ilçe bayrama hazır hale getirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da arife günü mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

Belediye tarafından yaş almış ve özel gereksinimli bireylere bayram öncesi öz bakım, kuaför ve ev temizliği desteği verildi.

Öte yandan, yürütülen bağış kampanyası kapsamında ilçedeki yardımsever vatandaşlara, kurban eti bağışlarını 5-9 Haziran günleri arasında Beylikdüzü Mutfak'a ulaştırabilme imkanı sunuldu.

"Başkan Mehmet Murat Çalık'ın sizlere özel selamlarını iletiyorum"

Bayram öncesi belediye binası bahçesinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Belediyesi Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı öncesi sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Şimdiden hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bolluk getirmesini diliyorum. Yine buruk bir bayram yaşıyoruz, sevincimiz Başkanımızın yanımızda olmayışının hüznüyle gölgeleniyor. Ancak inanıyoruz ki, bu zorlu süreci hep birlikte, daha da kenetlenerek ve güçlenerek atlatacağız. Tutuklu bulunan, kentimizin seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sizlere özel selamlarını ve en kalbi duygularını iletiyorum. Bizler, Başkanımızın yokluğunda vatandaşımızın her gününü bayram tadında yaşatmak için durmadan yorulmadan canla başla çalışmaya devam edeceğimize bir kez daha buradan söz veriyoruz. Unutmayalım ki adaletin ve demokrasinin üstünlüğüne olan inancımız, bizim her türlü zorluğun üstesinden getirecek en büyük gücümüzdür. Hep birlikte dayanışma ve sevgiyle Beylikdüzü'ne hizmet etmeye devam edeceğiz. Bayramlar birlik dayanışma ve umut zamanlarıdır ancak bu bayramı içimizde büyük bir eksikle karşılıyoruz. Bir sonraki bayramı umuyorum ki yine başkanımızla birlikte karşılayacağız, sevgiyle coşkuyla özlemle birlikte kucaklaşacağız."