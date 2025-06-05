Beylikdüzü Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü Kurban Bayramı'na Hazır

05.06.2025 14:00  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, ilçe genelindeki kabristanları, şehit mezarlıklarını ve ibadethaneleri temizleyerek bayrama hazır hale getirdi. Ayrıca her yıl olduğu gibi  bu yıl da arife günü mezarlıklarda Kur’an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, ilçe genelindeki kabristanları, şehit mezarlıklarını ve ibadethaneleri temizleyerek bayrama hazır hale getirdi. Ayrıca her yıl olduğu gibi  bu yıl da arife günü mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe sakinlerinin mutlu, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Belediye ekiplerinin ibadethanelerde, kabristanlarda ve şehit mezarlıklarında yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla ilçe bayrama hazır hale getirildi. Her yıl olduğu gibi  bu yıl da arife günü mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

Belediye tarafından yaş almış ve özel gereksinimli bireylere bayram öncesi öz bakım, kuaför ve ev temizliği desteği verildi.

Öte yandan, yürütülen bağış kampanyası kapsamında ilçedeki yardımsever vatandaşlara, kurban eti bağışlarını 5-9 Haziran günleri arasında Beylikdüzü Mutfak'a ulaştırabilme imkanı sunuldu.

"Başkan Mehmet Murat Çalık'ın sizlere özel selamlarını iletiyorum"

Bayram öncesi belediye binası bahçesinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Belediyesi Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı öncesi sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Şimdiden hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bolluk getirmesini diliyorum. Yine buruk bir bayram yaşıyoruz, sevincimiz Başkanımızın yanımızda olmayışının hüznüyle gölgeleniyor. Ancak inanıyoruz ki, bu zorlu süreci hep birlikte, daha da kenetlenerek ve güçlenerek atlatacağız. Tutuklu bulunan, kentimizin seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sizlere özel selamlarını ve en kalbi duygularını iletiyorum. Bizler, Başkanımızın yokluğunda vatandaşımızın her gününü bayram tadında yaşatmak için durmadan yorulmadan canla başla çalışmaya devam edeceğimize bir kez daha buradan söz veriyoruz. Unutmayalım ki adaletin ve demokrasinin üstünlüğüne olan inancımız, bizim her türlü zorluğun üstesinden getirecek en büyük gücümüzdür. Hep birlikte dayanışma ve sevgiyle Beylikdüzü'ne hizmet etmeye devam edeceğiz. Bayramlar birlik dayanışma ve umut zamanlarıdır ancak bu bayramı içimizde büyük bir eksikle karşılıyoruz. Bir sonraki bayramı umuyorum ki yine başkanımızla birlikte karşılayacağız, sevgiyle coşkuyla özlemle birlikte kucaklaşacağız."

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Beylikdüzü, Belediye, Güncel, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
23:12
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:37:54. #7.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.