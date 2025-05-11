Beylikdüzü Metrobüs Kazasında 54 Yaralı Taburcu Edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 57 kişiden 54'ünün hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Güner, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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