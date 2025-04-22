Beylikdüzü\'nde 23 Nisan Coşkusu

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, gündüz çocuk bakımevlerinin gösterileriyle renkli anlara sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören minik öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda birbirinden renkli gösteriler sundu.

Programa, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ile seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık da katılarak çocukların sevincini paylaştı. Gösteriler, salonu dolduran aileler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Çebi, sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı. Çebi, şunları söyledi:

"Çocuklar bizim umudumuz, başkanımızın önceliği"

"Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın bulunduğu tüm ortamlarda çocuk hassasiyetini tüm komşularımız biliyor. Çocuk denince Başkanımız için akan sular dururdu. Tüm projelerinde çocukları merkeze alarak onlar için bir şeyler üretmeye çalıştı. İnşallah bu haksızlık son bulacak, o da en sevdiği şeye, çocuklarla iç içe olmaya; kreşlerde, bilim merkezlerinde, kültür merkezlerinde onlarla bir arada olmaya devam edecek. Bizler de o güne kadar, Sayın Başkanımız aramıza dönene kadar, çocuklar için hayata geçirdiği her projeye sahip çıkmaya devam edeceğiz.

"23 Nisan, bağımsızlık meşalemizin adıdır"

Bugün ülkemiz ve şanlı tarihimiz için çok önemli bir günü kutluyoruz. 23 Nisan'da bir ulusun bağımsızlık meşalesi yakıldı. Milli egemenlik ilan edildi. TBMM'nin açılmasıyla bağımsız bir devlet kurmanın ilk adımları atıldı. Böyle anlamlı bir günü tüm dünya çocuklarına armağan eden bir lidere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Başkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projelerle, kentimizdeki her bir çocuğun mutlu geleceğinin bizlere emanet olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum."

Yaşam Vadisi'nde büyük şenlik

Bayram günü kutlamalar sabah saatlerinde Yaşam Vadisi Çanakkale Rölyef Anıtı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreni ile başlayacak. Ardından 14.00-18.00 saatleri arasında Yaşam Vadisi 1. Etap sahne arkası çadır etkinlik alanında çeşitli atölyeler, dans gösterileri, interaktif oyunlar, deneyim alanları, şişme oyun alanları, ikramlıklar, sihirbazlık gösterileri, pantomim, çocuk tiyatrosu, cep sahne müzik etkinlikleri, maskot karakterler, yüz boyama, jonglör gösterileri, spor aktiviteleri, balon ve bayrak dağıtımı gibi çok sayıda etkinlik minik ziyaretçileri bekliyor olacak. Günün bir diğer etkinliğinde ise saat 14.30'da 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde Beylikdüzü Big Band grubu müzikseverlerle buluşacak.