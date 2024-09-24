Beylikdüzü\'nde Fabrika Yangını

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Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dereboyu Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı ve ham maddelerin muhafaza edildiği 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikada mahsur kalan veya yaralanan olmazken, çevrede yoğun duman oluştu.

İtfaiyenin 6 ekip ve 150 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.