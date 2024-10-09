Beylikdüzü\'nde Fabrikada Yangın

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Beylikdüzü'nde medikal ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.