Beylikdüzü'nde kadın cinayeti davası

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Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi ve baldızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferhat Boduroğlu ve Arif Türkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada öldürülen kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun da hazır bulundu.

Söz verilen müşteki baba Mustafa Koyun, küçük kızı Fatma Zehra Koyun'un, büyük kızından daha önce öldürüldüğünün fotoğraflardan belli olduğunu, bu nedenle ölüm saatinin tekrar belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Savunması alınan tutuklu sanık Arif Türkan da yaşanan olayda kendisini sanık değil tanık olarak gördüğünü belirterek, adalet istediğini dile getirdi.

Tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ise tek isteğinin boşanmak ve çocuklarını almak olduğunu savunarak, "Ben de bazı insanların kaldıramayacağı şeyleri kaldıramadım. Bir an nefsime yenik düştüm. Pişmanım. Bu bir kadın cinayeti değildir. Kimse cinsiyetinden dolayı öldürülmedi. Benim eşimle tek bir tane bile karakol kaydım yok." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Vildan Boduroğlu'nun bir süredir eşi Ferhat Boduroğlu ile geçimsizlik yaşadığı, bunun üzerine çocuğunu da alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun ile kalmaya başladığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın 17 Eylül 2022'de tartıştığı eşi ile üst katta uyuyan baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Sanık Boduroğlu'nun daha sonra üstünü değiştirip kızını da yanına alıp evden çıktığı aktarılan iddianamede, olay sırasında evde bulunan Arif Türkan'ın ise sanığa yardım etmek suretiyle suça iştirak ettiği kaydedildi.

İddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" ile "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, sanık Arif Türkan'ın da 2 kez "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.