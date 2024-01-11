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Beylikdüzü'nde Kuyumcu Soygunu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kuyumcu Soygunu

Beylikdüzü'nde bir kuyumcuya kepenk ve cam kapıyı kırarak giren hırsızlar, ortalama 4 dakikada yaklaşık bir buçuk kilogram ziynet eşyası alarak kaçtı. Soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzü maskeli 3 kişinin kepengi ve cam kapıyı kırarak kuyumcuya girdiği, daha sonra tezgahta bulunan altınları toplayarak ellerindeki çuvala doldurduğu anlar yer alıyor. Şüphelilerin daha sonra çaldıkları altınlarla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Beylikdüzü\'nde Kuyumcu Soygunu
11.01.2024 - 12:50,  Güncelleme: 12:53
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BEYLİKDÜZÜ'nde bir kuyumcuya kepenk ve cam kapıyı kırarak giren hırsızlar, ortalama 4 dakikada yaklaşık bir buçuk kilogram ziynet eşyası alarak kaçtı. Soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Barış Mahallesi Palmiye Sokakta bulunan bir kuyumcunun yakınına bugün saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, beyaz bir otomobil yanaştı. Otomobilden yüzleri maskeli 4 şüpheli inerek kuyumcuya doğru ilerledi. Şüpheliler, kuyumcunun kepengini zorlayarak açmaya çalıştı. Kısa süre içerisinde kepengi açmayı başaran şüpheliler cam kapıyı da kırarak içeri girdi. Hırsızlardan biri kapıda etrafı gözetlerken, diğer 3 kişi ellerinde beyaz çuvallarla içeri girdi. Şüpheliler, ortalama 4 dakikada yaklaşık bir buçuk kilogram ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan incelemelerin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzü maskeli 3 kişinin kepengi ve cam kapıyı kırarak kuyumcuya girdiği, daha sonra tezgahta bulunan altınları toplayarak ellerindeki çuvala doldurduğu anlar yer alıyor. Şüphelilerin daha sonra çaldıkları altınlarla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

"TEZGAHTA NE VARSA ALMIŞLAR"

Kuyumcu dükkanının olduğu sokakta oturan Mustafa Yılmaz, "Komşumuzun kuyumcu dükkanını soymuşlar, soygun gece saat 04.00 sıralarında olmuş. Ekmek almaya indiğimizde baktık ki bir kalabalık var. Olay yeri inceleme geldi, parmak izi, güvenlik kamera görüntülerini aldılar. İnşallah failler yakalanır. Kamera görüntülerine baktığımızda üç kişi görünüyor yüzleri kapalı, komşumuzun söylediğine göre beyaz bir araba geliyor aracın içinde bir kişi var deniyor. Tahminen toplam dört kişi beyaz elbise giymişler, yüzleri maskeli... Kameradan baktığımız kadarıyla kepenkleri kırmışlar. Aşağı yukarı olay üç dört dakikada olmuş, tezgahta ne varsa almışlar yaklaşık bir kilo altınını almışlar" dedi.

Kaynak: DHA
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Barış Mahallesi, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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