Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'nde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilik, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen bir başka metrobüsün çarptığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.