Beylikdüzü\'nde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, kadın yaralandı

Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bir ağaç yola devrildi.

Bu sırada yoldan geçen bir kadın ağacın üzerine düşmesi nedeniyle yaralanırken, park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.

Olayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağacın yoldan geçen kadın ile otomobilin üzerine devrilmesi yer alıyor.