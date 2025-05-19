Beylikova'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Beylikova'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Beylikova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla etkinliklerle kutladı. Belediye Başkanı Hakan Karabacak, gençlerin bayramını gururla kutladıklarını belirtti. Etkinlikler arasında 'Gençlik Yürüyüşü', şiirler, halk oyunları gösterileri ve spor turnuvaları yer aldı.

19.05.2025 13:03
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(ESKİŞEHİR) - Beylikova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı etkinliklerle kutladı. Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bayramını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu anlamlı günde coşkuyla kutluyor, onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Beylikova'da da büyük bir coşku ile kutlandı. Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal, Başkan Karabacak, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Duman, ilçe protokolü ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşen program, "Gençlik Yürüyüşü"yle başladı.

Fen Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törende ise şiirler okundu, türküler söylendi ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

Etkinlik kapsamında yapılan spor turnuvalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.

Karabacak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bayramını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu anlamlı günde coşkuyla kutluyor, onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikova'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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