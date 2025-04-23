Beylikova'da 23 Nisan Coşkusu

(İSTANBUL) - Beylikova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşku ve geniş katılımla kutlandı.

Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan töreninde, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal, Belediye Başkanı Hakan Karabacak, ilçe protokolü, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Tören, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle renklenirken, milli egemenliğin ve çocukların önemine vurgu yapılan konuşmalar büyük beğeni topladı. Katılımcılar, çocukların hazırladığı danslar, şiirler ve halk oyunlarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

Beylikova Belediyesi, etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunarak bayram coşkusuna katkı sağladı.

Başkan Karabacak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, bizler için çok kıymetli. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.