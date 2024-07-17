Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Başlıyor

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(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, bu yıl 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'ne özel düzenlenecek. İki gün sürecek turnuvada, dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, bu yıl Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü başlayacak ve iki gün sürecek. Turnuvaya yedi yaş ve üzeri vizesi güncel olarak yapılmış tüm lisanslı sporcular katılım sağlayabilecek. A, B, C, D, 7 Yaş, 8 Yaş, 10 Yaş, 14 ve Yaş Altı, 18 Yaş ve Altı olmak üzere on farklı kategoride gerçekleştirilecek turnuvada sporcu eşleşmeleri, eşdeğer "rating" seviyelerine göre aynı kategori içerisinde rastgele yapılacak.

Dereceye giren sporcular ödüllendirilecek

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, 21 Temmuz 2024 Pazar günü oynanacak altıncı turun ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Turnuvada kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular kupa, ilk beş sporcu ve en başarılı ilk üç kadın sporcu madalya almaya hak kazanırken; belirlenen tutarda hediye çeki ile ödüllendirilecek. Turnuvada alınacak sonuçlar ise sporcuların Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) hesaplamalarında kullanılacak.

Strateji geliştirmeyi ve satranç oynamayı seven tüm sporcular turnuvaya katılım için online olarak kayıt yaptırabilecek.