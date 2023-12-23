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Beyoğlu'nda 3 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 3 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı

Cihangir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın sonucunda bodrum katında hasar meydana geldi.

Beyoğlu\'nda 3 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı
23.12.2023 - 13:01,
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Beyoğlu'nda 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu Sokak'ta 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla apartmanı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bodrum katındaki pencerenin demir korkuluklarını keserek içeriye girdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında bodrum katında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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