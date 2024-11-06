Beyoğlu\'nda Adam Terastan Düştü

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BEYOĞLU'nda 5 katlı binasın terasından düşen adam ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Onur Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ö.(34) 5 katlı binanın terasından zemine düştü. Ne olduğunu anlamaya çalışan çevredekiler yerde bir kişinin yattığını gördü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Onur Ö. ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Onur Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

'15 - 20 DAKİKA KALP MASAJI YAPTILAR'

Onur Ö.'nün düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin 5 katlı binanın teras katından yola düştüğü görülüyor. Yardıma koşanlardan biri olan Esnaf Ekrem Tanur "Biz karşıdaki dükkanda çalışıyoruz. Pat diye bir ses geldi. 'Adam düştü' dediler. Biz de can havliyle koştuk. Esnaf arkadaşlar ambulans diye seslendi. Ambulansı aradım. Polisler geldi. Esnaf arkadaşlardan biriymiş. Herhalde hanımıyla tartışıyor daha sonra çatıya çıkıyor. Koşarak 5. kattan aşağıya atlıyor. Nabzına baktık nabzı atıyordu. Sağlık ekipleri 15-20 dakika kalp masajı yaptılar" dedi.