Beyoğlu'nda dolandırıcılıktan hapis cezası bulunan kişi ile aranan eşi gözaltına alındı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda dolandırıcılıktan hapis cezası bulunan kişi ile aranan eşi gözaltına alındı

Beyoğlu\'nda dolandırıcılıktan hapis cezası bulunan kişi ile aranan eşi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile aynı suçtan aranması olan eşi, İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

31.05.2024 10:53
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Beyoğlu'nda dolandırıcılıktan kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi ile aynı suçtan aranması olan eşi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması, şüpheli kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Taksim Meydanı'nda durumundan şüphelenilerek durdurdukları C.Ü. ile eşi Ö.Ü'nün Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Sorgulamada, C.Ü'nün "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, karısının ise aynı suçtan arandığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, C.Ü. tutuklandı.

Kaynak: AA

Beyoğlu, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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