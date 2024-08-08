Beyoğlu'nda Eğlence Mekanında Silahlı Saldırıya İlişkin Dava Açıldı

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Beyoğlu'nda 3 Haziran'da, eğlence mekanında çalışan husumetlilerine doğru rastgele ateş açarak 3 kişinin yaralanmasına neden olan 4 sanık hakkında, "silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Doğukan Ulgü ile Beyoğlu'ndaki eğlence mekanında çalışan müştekiler Muhammed Ali Bahçe ve Malik Timur arasında husumet olduğu belirtilerek, Ulgü ve kardeşi Sami Yusuf Ulgü ile diğer sanıklar Emre Tuzgül ve Emir Kanat'ın 3 Haziran'da bu mekana geldiği kaydedildi.

Sanıkların yanlarında getirdikleri ruhsatsız silahlarla gece kulübünün önüne geldiklerinde etrafa ve burada bekleyen insanlara doğru rastgele ateş ettikleri anlatılan iddianamede, mekandaki müşterilerden Mozghan Soltanpournıgjeh'in ile Bahçe ve Timur'un ayak ve uyluk bölgelerinden silahla yaralandıkları aktarıldı.

İddianamede, Soltanpournıgjeh ile Bahçe'nin vücudunda kemik kırığına yol açacak şekilde yaralanma olduğu dile getirildi.

Olayın ardından 4 kişinin tutuklandığı belirtilen iddianamede, sanıkların silahlarının kriminal incelemesinin uzun sürebileceği değerlendirilerek "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan dosyanın ayrıldığı belirtildi.

"Doğrudan kast" değerlendirmesi

İddianamede, sanıkların olay yerinde husumetli oldukları müştekilere karşı kasıtlı olarak ateş ettiği vurgulanarak, "Söz konusu mekanda müşteri olarak bulunan Soltanpournıgjeh'in kasten silahla yaralandığı, şüpheliler ile bu müşteki arasında husumet olmaması nedeniyle sanıkların olası kastla hareket ettikleri düşünülebilir. Görüntü izleme tutanağına göre, sanıkların eylemlerinde dar ve insanların kalabalık olduğu sokakta umursamaz şekilde ateş etmeleri neticesinde başka kişilerin de yaralanabileceği kaçınılmazdır. Bu durumda olası kast değil eylemlerinde doğrudan kast olacağı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Emre Tuzgül, Doğukan Ulgü, Sami Yusuf Ulgü ve Emir Kanat'ın "silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9'ar aydan 13 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.