Beyoğlu'nda Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu'nda Firari Hükümlü Yakalandı

Beyoğlu\'nda Firari Hükümlü Yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şubesi ekipleri, Beyoğlu'nda yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişi sağlamak amacıyla çalışma yaptı. Bu çalışmalar kapsamında Taksim Tünel'de durumundan şüphelenilen H.M'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Yapılan sorgulamada, H.M'nin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. H.M gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

05.06.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şubesi ekiplerince, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Taksim Tünel'de durumundan şüphelendiği H.M'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Sorgulamada, H.M. hakkında "hırsızlık" ile "uyuşturucu veya madde imal ve ticareti" suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Beyoğlu, Taksim, Güvenlik, Yakalama, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
10:02 Türkiye’de üretilip dünyaya satılıyor Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı Türkiye'de üretilip dünyaya satılıyor! Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı
09:48 Dünyanın en zengin 29’uncu insanıydı Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 10:59:33. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement