Beyoğlu\'nda Gecekonduda Yangın Çıktı

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BEYOĞLU, İstiklal Mahallesi'ndeki bir gecekondu da yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde bulunanları kısa sürede tahliye etti. İstanbul'un birçok noktasından görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.