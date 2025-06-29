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Beyoğlu'nda Gösteri Yasağı

Beyoğlu\'nda Gösteri Yasağı
29.06.2025 01:59
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Beyoğlu Kaymakamlığı, 29.06.2025 tarihinde gösteri ve yürüyüşleri 24 saat süreyle yasakladı.

BEYOĞLU Kaymakamlığı, ilçe genelinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 1 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Beyoğlu Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ilçe genelinde 1 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 29.06.2025 günü içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 29.06.2025 günü saat 00.01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.

Alınacak tedbirler kapsamında;

- Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılması

-Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi'nin ve İstiklal Caddesi'nin Tünel Meydanı'na kadar bariyerleme sureti ile bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına,

-Aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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