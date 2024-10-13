Beyoğlu\'nda Lise Öğrencileri Kavga Etti

Güncel

BEYOĞLU'nda iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, grupları çevredekiler ayırdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta iki grup henüz bilinmeyen nedenle tekme ve yumruklarla kavga etti. Lise öğrencisi oldukları düşünülen iki grubun kavgası çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.