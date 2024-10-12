Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı - Son Dakika
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Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memuru, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı. Şahsın, şizofren hastası olduğu iddia edildi.

12.10.2024 12:39
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İstanbul Beyoğlu'nda sabit noktada gören yapan polis memuru, bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sabit noktası görevi yapan polis memuru beklediği sırada arkasından bir şüpheli yaklaştı. Ardından harekete geçen şüpheli, elindeki bıçağı polisin boynuna sapladı.

KOŞARAK KAÇTI

Saldırgan ardından koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan; olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saldırganı yakaladığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Polis, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Cemil seckin:
    bu köpekleri sokağa kim salıyor onu düşünmek lazım 135 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    cezasi yok 2aya serbest 131 4 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ:
    İyice azdılar o. Çocukları 119 3 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    25-30 kayıt da bunda vardır şimdi Allah bilir 98 2 Yanıtla
  • Mustafa Balli:
    şimdi başlayacagım böyle işe ha bune arkadaş ne şizofreniniz bitito ne delisi bune arkadaş yaralanan karfeşime acil şifalar diliyorum 95 4 Yanıtla
  • gökhan purcu:
    ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN AMA ÜLKEDE BİR SORUN VAR NORMAL ŞEYLER OLMUYOR 71 1 Yanıtla
  • Fevzi Öztürkmen:
    Cezaevinden mahkumları, hastanelerden akıl hastalarını çıkartanlar sanırım bu görüntüyü izleyince pekte etkilenmezler. Dilerim bir gün sizlerinde başına böylesi bir şey gelir. 57 3 Yanıtla
  • Sait Kurt:
    İdam gelmediği sürece bunların nesli tükenmez 51 5 Yanıtla
  • İsmet null:
    Sözün bittiği yer deyiz Allah sonumuzu hayır etsin inşallah 45 2 Yanıtla
  • Yusuf Cebir:
    Polislerede karumamı verilecek görev başında telefon nedir yaa biraz tedirgin durunda halk çıldırmış yargı sistemide cesaretlendiriyo sonuç bu?????? 29 8 Yanıtla
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