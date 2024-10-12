Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

İstanbul Beyoğlu'nda sabit noktada gören yapan polis memuru, bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay, saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sabit noktası görevi yapan polis memuru beklediği sırada arkasından bir şüpheli yaklaştı. Ardından harekete geçen şüpheli, elindeki bıçağı polisin boynuna sapladı.
Saldırgan ardından koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan; olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saldırganı yakaladığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor.
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