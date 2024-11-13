Beyoğlu'nda Restoranda Bıçaklı Saldırı

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? Beyoğlu'nda, restorana gelen şüphelinin çıkan tartışmada belinden çıkardığı palayla bir çalışanı yaralaması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 11 Kasım akşamı, Tomtom Mahallesi'ndeki bir restoranda alacak meselesi nedeniyle burada çalışan V.Ü. (26) ile E.E. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.E. belinden çıkardığı palayla restoran çalışanı V.Ü'ye saldırdı.

Saldırıda hafif yaralanan V.Ü. restorandan kaçmak için kapıya yönelen E.E'yi çekpasla kovaladı. Bu sırada müşteriler panikle restorandan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan E.E'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Restoranın işletmecisi İran uyruklu S.S. (29) ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. İşletmeci S.S. izinsiz çalıştığı ve aranması olduğundan dolayı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.