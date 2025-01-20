Beyoğlu'nda Sahte Dövizle Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Sahte Dövizle Dolandırıcılık Operasyonu

Beyoğlu\'nda Sahte Dövizle Dolandırıcılık Operasyonu

Beyoğlu'nda cep telefonunu dövizle satan bir kişi, aldığı paraların sahte olduğunu öğrenmesi üzerine dolandırıcılığa uğradığını bildirdi. Polis, şüphelileri tespit ederek evlerinde sahte döviz ele geçirdi.

20.01.2025 17:51  Güncelleme: 17:56
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BEYOĞLU'nda telefonunu döviz karşılığında satan kişi, kendisine verilen paraların sahte çıkması üzerine şikayetçi oldu. Şüpheli 2 kişiyi tespit ederek operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde yaptığı aramada sahte 112 bin euro ve 160 bin dolar ele geçirdi.

Olay, 4 Ocak'ta Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cep telefonunu internet sitesi üzerinden satmak isteyen bir kişi, verdiği ilana cevap veren şüpheliyle fiyat konusunda anlaştı. Alıcı, telefonunu dövizle ödeme yaparak satın aldı. Yapılan alışverişin ardından dövizleri bozdurmak isteyen satıcı, döviz bürosunda paraların sahte olduğunu öğrenince polis merkezine giderek alıcıdan şikayetçi oldu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin olaydan sonra kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden ayrıldığı belirledi. Araç plakasının tespitinin ardından Ömer Bonculu (29) ve Lübnan asıllı Moustafq Al Saiid (24) olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, evlerinde yaptıkları operasyonda sahte 112 bin euro ve 160 bin dolar para ele geçirdi. Öte yandan Ömer Boncuklu isimli şüphelinin nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Sahte Dövizle Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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