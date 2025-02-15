Beyoğlu'nda bir otelin önünde çıkan 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Taksim'de, 3 Şubat'ta konaklama ücretini ödemediği gerekçesiyle otelden çıkarılmak istenen G.K. ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından otelden ayrılan ve yakınlarıyla otele geri dönen G.K. ile çalışanlar arasında silahlı kavga yaşandı.
Silah seslerini duyan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri olaya müdahale ederek, 10 şüpheliyi yakaladı.
Silahla yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin silahlı kavgası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?