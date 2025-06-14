Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda seyir halindeki motosikletten iş yerine silahla saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran'da Kamerhatun Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi'ndeki restoranın kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikletle 2 şüphelinin geldiğini, arkada oturan şüphelinin ateş açarak saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, motosikletten iş yerine silahla ateş açan şüpheli S.E'yi (19) Esenler'de yakaladı. Zanlının saldırıyı husumet nedeniyle yaptığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerinin motosikleti kullanan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle seyir halinde olduğu, arkada oturan şüphelinin iş yerine ateş etmesi yer alıyor.