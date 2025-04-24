Beyoğlu'nda tartışma cinayete dönüştü

Beyoğlu'nda tartışma sırasında elindeki kalemle kaşına yumruk attığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Derviş Karadağ ve tarafların avukatları ile maktul Engin Yalçın'ın ailesi katıldı.

Maktulün ailesi sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Son sözü sorulan sanık Karadağ, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Derviş Karadağ'ı "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Kasım 2023'te Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda kaldırımda oturan Engin Yalçın'a, aralarında çıkan tartışma sırasında sanık Derviş Karadağ'ın elindeki plastik kalemle yumruk attığı, sol kaşından yaralanan maktulün yoğun kan kaybı yaşayarak hayati tehlike altında hastaneye kaldırıldığı ve olaydan 1 hafta sonra öldüğü belirtilmişti.

İddianamede yer verilen otopsi raporunda, uyuşturucu madde tespit edilen maktulün, ölümünün cisim yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Karadağ'ın "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.