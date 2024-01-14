Beyoğlu\'nda Telefon Hırsızı Tutuklandı

Beyoğlu'nda, arkadaşıyla ayakta duran bir kadının yanına yaklaşıp cebindeki telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cihangir Mahallesi'nde bir sokakta 2 kişinin yanına yaklaşan şüpheli, bir süre oyalandıktan sonra el çabukluğuyla kadının cep telefonunu alıp olay yerinden uzaklaştı.
Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark eden kadın, polise şikayette bulundu.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli A.S'yi (50), yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
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