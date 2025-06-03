Beyoğlu\'nda Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
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