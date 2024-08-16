Beypazarı Belediye Başkanı İş İnsanlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu - Son Dakika
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Beypazarı Belediye Başkanı İş İnsanlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu

Beypazarı Belediye Başkanı İş İnsanlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, müteahhitlik firmalarının temsilcileriyle bir araya gelerek Beypazarı'nın geleceğini inşa edecek projeler için iş birliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

16.08.2024 18:17
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Müteahhitlik firmalarının temsilcileri ile Taş Mektep'te bir araya gelen Kasap, hep birlikte daha güçlü bir Beypazarı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kasap, iş insanlarının fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Beypazarı'nın geleceğini inşa edecek projelerin hayata geçirilmesi için iş birliğini artırarak sürdüreceğiz. Biz, sizlerle yaptığımız görüşmeyi önemsiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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