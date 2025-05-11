Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Anneler Günü'nde Şehit Anneleriyle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Anneler Günü dolayısıyla Tarihi Taş Mektep'te düzenlenen buluşmada şehit anneleriyle bir araya geldi.

Beypazarı Belediyesi, Anneler Günü'nde Tarihi Taş Mektep'teki kahvaltı programında şehit annelerini ağırladı. Programa Başkan Kasap'ın yanı sıra Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner ve İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz da katıldı.

Etkinlikte, şehit anneleriyle yakından ilgilenen Başkan Kasap, annelerin fedakarlıklarını ve emeklerini takdirle andı. Kaymakam Yılmaz ve Başsavcı Güner de Anneler Günü'nü kutlayarak, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Kahvaltı programı, şehit annelerine moral ve destek sağlarken; katılımcılar da buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.