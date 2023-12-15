Beypazarı ilçesinde 36 eğitim kurumuna "Okulum Temiz Sertifikası" verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, ilçe genelinde 36 eğitim kurumunun sertifika almasından gurur duyduklarını söyledi.

Uslu, "Tüm okullarımızın bu sertifikayı almasını arzu ediyoruz. Çok az sayıda sertifika almayan okulumuz kaldı. Tabi ki o okullarımız da çok temiz. Bu anlamda sertifika alan okulların müdürlerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum." dedi.