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Beypazarı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Beypazarı ilçe merkezinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış nedeniyle Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, sorumluluk alanlarında kapalı yol bulunmadığını belirterek, sürücülerin kar yağışı nedeniyle dikkatli olmasını istedi.
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