Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde inceleme yaptı

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, güçlendirme çalışmaları tamamlanan Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde inceleme yaptı.
Şube Müdürü Murat Kılıç ile okula gelen Uslu, çalışmaları yürüten firma yetkililerinden bilgi aldı.
Uslu, 2013-2015 yılları arasında okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, okulun eski güzel günlerine dönmesini arzuladıklarını söyledi.
Gelecek dönem okulun eğitim öğretime açılacağını belirten Uslu, temizlik çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Öte yandan ilçede 2 Haziran'da 3 lisede yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavına 612 öğrencinin katılacağı, gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
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