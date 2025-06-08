AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, ilçe başkanlığında düzenlenen programda, bayramlaşmada halk ile kucaklaştıklarını belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.
Etili, bayramda yaşlılara ziyarette bulunduklarını, ellerini öperek bayramlarını kutladıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Bayramlaşma Programı - Son Dakika
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